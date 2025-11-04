Représentation bénéfice du spectacle Nomme-moé

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À propos de cet événement
Billet valide pour spectacle & cocktail bénéfice (un reçu de charité de 40$ vous sera transmis)
Contribue à l’ensemble de la production.
Donne droit à une paire de billets (2) pour la représentation bénéfice avec sièges VIP, honneurs et remerciements officiels (un reçu de charité de 925$ est remis en échange)
Contribue à un dixième du décor du spectacle. Donne droit à une paire de billets (2) pour la représentation bénéfice et un reçu de charité de 160$.
Contribue à un des quatre costumes de la pièce. Donne droit à 1 billet pour la représentation bénéfice et un reçu de charité de 155$
Contribue à 6h de répétition pour 1 artiste. Donne droit à 1 billet pour la représentation bénéfice et un reçu de charité de 105$
Contribue à 1 séance de thérapie pour Elisabeth Sirois ET à 1 séance de thérapie pour vous-même en assistant à la représentation bénéfice (qui aura le même effet!). Donne droit à 1 billet pour la représentation bénéfice et un reçu de charité de 55$
DON SEULEMENT - Vous ne pouvez pas être présent le 12 mars, mais vous souhaitez soutenir la production de Nomme-moé: cette option d'achat est pour vous! En faisant un don de 75$ (reçu de charité équivalent), vous contribuez à alimenter les artistes pendant les semaines de représentations.
DON SEULEMENT - Contribuez positivement à votre propre karma ET aidez la production de Nomme-moé d’une façon ou d’une autre!
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Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!