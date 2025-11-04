Le Théâtre de l'Opsis

Organisé par

Le Théâtre de l'Opsis

À propos de cet événement

Représentation bénéfice du spectacle Nomme-moé

4890 Boul. Saint-Laurent

Montréal, QC H2T 1R5, Canada

Admission générale
85 $

Billet valide pour spectacle & cocktail bénéfice (un reçu de charité de 40$ vous sera transmis)

LE GRAND MÉCÈNE
1 000 $

Contribue à l’ensemble de la production.

Donne droit à une paire de billets (2) pour la représentation bénéfice avec sièges VIP, honneurs et remerciements officiels (un reçu de charité de 925$ est remis en échange)

LE DÉCORATEUR
250 $

Contribue à un dixième du décor du spectacle. Donne droit à une paire de billets (2) pour la représentation bénéfice et un reçu de charité de 160$.

LE COSTUMIER
200 $

Contribue à un des quatre costumes de la pièce. Donne droit à 1 billet pour la représentation bénéfice et un reçu de charité de 155$

LE RÉPÉTITEUR
150 $

Contribue à 6h de répétition pour 1 artiste. Donne droit à 1 billet pour la représentation bénéfice et un reçu de charité de 105$

LE THÉRAPEUTE
100 $

Contribue à 1 séance de thérapie pour Elisabeth Sirois ET à 1 séance de thérapie pour vous-même en assistant à la représentation bénéfice (qui aura le même effet!). Donne droit à 1 billet pour la représentation bénéfice et un reçu de charité de 55$

L’ÉPICIER
75 $

DON SEULEMENT - Vous ne pouvez pas être présent le 12 mars, mais vous souhaitez soutenir la production de Nomme-moé: cette option d'achat est pour vous! En faisant un don de 75$ (reçu de charité équivalent), vous contribuez à alimenter les artistes pendant les semaines de représentations.

LE KARMA
25 $

DON SEULEMENT - Contribuez positivement à votre propre karma ET aidez la production de Nomme-moé d’une façon ou d’une autre!

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