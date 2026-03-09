Table régionale des organismes communautaires autonomes de Lanaudière (TROCL)
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À propos de cet événement

Ventes fermées

Reprise - Tournée régionale 3 & 4

Participant déjà inscrit le 11 ou 12
Gratuit

Si la personne qui devait déjà participer en mars, sera présent en avril.

Participant remplaçant
Gratuit

Si vous devez changer la personne qui sera présente, veuillez remplir les prochaines questions.

Personne de l'organisme ne peut aux 2 dates
Gratuit

Si vous avez effectué le paiement, nous vous rembourserons. Cependant si vous n'avez pas fait le paiement, veuillez tout de même nous informer que personne de votre organisme ne sera présent.

Merci !

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