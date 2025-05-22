Boutique Livres Réseau des Paroisses en Mission

Guide pour rebooster nos paroisses
Jean Hubert Thieffry , Bérénice Gerbeaux, Vincent de Crouy Chanel
Un outil dynamique pour faire des paroisses des communautés de disciples missionnaires.
Un guide pastoral précis et facile à mettre en oeuvre à l’adresse des acteurs paroissiaux
Des auteurs qui témoignent d’une forte expérience ecclésiale
PRESENTATION
Comment revitaliser nos paroisses C’est la question qui habite aujourd’hui beaucoup de
prêtres et de laïcs, en ville comme en milieu rural À la suite du pape François et du pape Léon , les auteurs témoignent de leur expérience et nous invitent à laisser souffler l’Esprit Saint pour que ces lieux retrouvent la joie missionnaire et incitent à pousser la porte de nos églises S’inspirant du chapitre 37 du livre d’Ézéchiel où l’Esprit redonne vie aux ossements desséchés, ce guide nous entraîne dans les pas des premiers disciples et propose une démarche dynamique pour incarner les « cinq essentiels de la vie chrétienne » Les auteurs partagent leurs réussites et leurs difficultés qui rejoignent nos situations paroissiales Renaître, grandir, témoigner en paroisse tel est le défi lancé à chacun
AUTEURS
Jean Hubert Thieffry prêtre, pionnier du Parcours Alpha en France, est actuellement en mission au Canada Bérénice Gerbeaux mariée et mère de famille, est accompagnatrice de la transformation pastorale des diocèses Vincent de Crouy Chanel marié et père de famille, est diacre en paroisse
352 pages
Guide pour rebooster nos paroisses
Jean Hubert Thieffry , Bérénice Gerbeaux, Vincent de Crouy Chanel
Un outil dynamique pour faire des paroisses des communautés de disciples missionnaires.
Un guide pastoral précis et facile à mettre en oeuvre à l’adresse des acteurs paroissiaux
Des auteurs qui témoignent d’une forte expérience ecclésiale
PRESENTATION
Comment revitaliser nos paroisses C’est la question qui habite aujourd’hui beaucoup de
prêtres et de laïcs, en ville comme en milieu rural À la suite du pape François et du pape Léon , les auteurs témoignent de leur expérience et nous invitent à laisser souffler l’Esprit Saint pour que ces lieux retrouvent la joie missionnaire et incitent à pousser la porte de nos églises S’inspirant du chapitre 37 du livre d’Ézéchiel où l’Esprit redonne vie aux ossements desséchés, ce guide nous entraîne dans les pas des premiers disciples et propose une démarche dynamique pour incarner les « cinq essentiels de la vie chrétienne » Les auteurs partagent leurs réussites et leurs difficultés qui rejoignent nos situations paroissiales Renaître, grandir, témoigner en paroisse tel est le défi lancé à chacun
AUTEURS
Jean Hubert Thieffry prêtre, pionnier du Parcours Alpha en France, est actuellement en mission au Canada Bérénice Gerbeaux mariée et mère de famille, est accompagnatrice de la transformation pastorale des diocèses Vincent de Crouy Chanel marié et père de famille, est diacre en paroisse
352 pages
En chemin vers l'Essentiel
CA$20
40 pas pour découvrir et mettre en pratique les 5 Essentiels de la vie dans le Christ, après une première expérience de conversion ( Alpha):
Textes pour la lecture personnelle et guide pratique d'animation des soirées.
40 pas pour découvrir et mettre en pratique les 5 Essentiels de la vie dans le Christ, après une première expérience de conversion ( Alpha):
Textes pour la lecture personnelle et guide pratique d'animation des soirées.
Rebuilt, Histoire d'une paroisse reconstruite
CA$30
Michel White ( prêtre) et Tom Corcoran ( laïc) engagé racontent l'histoire de la renaissance de leur paroisse proche de Baltimore
Michel White ( prêtre) et Tom Corcoran ( laïc) engagé racontent l'histoire de la renaissance de leur paroisse proche de Baltimore