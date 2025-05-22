Boutique Livres Réseau des Paroisses en Mission

Guide pour rebooster nos paroisses Jean Hubert Thieffry , Bérénice Gerbeaux, Vincent de Crouy Chanel Un outil dynamique pour faire des paroisses des communautés de disciples missionnaires. Un guide pastoral précis et facile à mettre en oeuvre à l’adresse des acteurs paroissiaux Des auteurs qui témoignent d’une forte expérience ecclésiale PRESENTATION Comment revitaliser nos paroisses C’est la question qui habite aujourd’hui beaucoup de prêtres et de laïcs, en ville comme en milieu rural À la suite du pape François et du pape Léon , les auteurs témoignent de leur expérience et nous invitent à laisser souffler l’Esprit Saint pour que ces lieux retrouvent la joie missionnaire et incitent à pousser la porte de nos églises S’inspirant du chapitre 37 du livre d’Ézéchiel où l’Esprit redonne vie aux ossements desséchés, ce guide nous entraîne dans les pas des premiers disciples et propose une démarche dynamique pour incarner les « cinq essentiels de la vie chrétienne » Les auteurs partagent leurs réussites et leurs difficultés qui rejoignent nos situations paroissiales Renaître, grandir, témoigner en paroisse tel est le défi lancé à chacun AUTEURS Jean Hubert Thieffry prêtre, pionnier du Parcours Alpha en France, est actuellement en mission au Canada Bérénice Gerbeaux mariée et mère de famille, est accompagnatrice de la transformation pastorale des diocèses Vincent de Crouy Chanel marié et père de famille, est diacre en paroisse 352 pages

