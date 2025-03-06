Réseautage & opportunités : l'évènement professionnel en communication-marketing

Réservez un billet individuel au coût de 50$ et offrez par le fait même une entrée gratuite pour une personne étudiante! Ce billet inclut une consommation ainsi que quelques bouchées.
Admission Or
CA$250
Ce forfait inclut deux billets d'admission générale ainsi qu'une table-kiosque pour maximiser votre visibilité pendant l'évènement. Vous pourrez apporter votre roll-up, des articles promotionnels, des prospectus ou autres afin de faire découvrir votre marque aux invités!
