Réseautage & opportunités : l'évènement professionnel en communication-marketing

Réservez un billet individuel au coût de 50$ et offrez par le fait même une entrée gratuite pour une personne étudiante! Ce billet inclut une consommation ainsi que quelques bouchées.

Réservez un billet individuel au coût de 50$ et offrez par le fait même une entrée gratuite pour une personne étudiante! Ce billet inclut une consommation ainsi que quelques bouchées.

seeMoreDetailsMobile