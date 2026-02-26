Muséoparc Vanier

Muséoparc Vanier

Réservation Cabane à Sucre Vanier - Louis Duchesne

320 Pères-Blancs Ave

Vanier, ON K1L 7L5, Canada

Menu bûcheron
28,25 $

Œufs, pommes de terre

Choix de : bacon ou saucisses (ou mélange des deux)

Choix de : crêpes ou pains dorés (ou mélange des deux)

Choix de : soupe aux pois ou fèves au lard

Boisson au choix : café, thé, chocolat chaud ou jus de pomme


Menu Randonneur
28,25 $

Œufs, pommes de terre

Soupe aux pois

Yogourt et granola à l’érable

Choix de : crêpes ou pains dorés (ou mélange des deux)

Boisson au choix : café, thé, chocolat chaud ou jus de pomme


Menu Bûcheron (enfant)
13,56 $

10 ans et moins

Portion réduite du menu bûcheron

Menu Randonneur (enfant)
13,56 $

10 ans et moins

Portion réduite du menu randonneur

