Réservation Cabane à Sucre Vanier - Mike Rosen

Organisé par
À propos de cet événement
Œufs, pommes de terre
Choix de : bacon ou saucisses (ou mélange des deux)
Choix de : crêpes ou pains dorés (ou mélange des deux)
Choix de : soupe aux pois ou fèves au lard
Boisson au choix : café, thé, chocolat chaud ou jus de pomme
Œufs, pommes de terre
Soupe aux pois
Yogourt et granola à l’érable
Choix de : crêpes ou pains dorés (ou mélange des deux)
Boisson au choix : café, thé, chocolat chaud ou jus de pomme
10 ans et moins
Portion réduite du menu bûcheron
10 ans et moins
Portion réduite du menu randonneur
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!