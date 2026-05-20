Maison De La Famille Drummond inc.

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Ventes fermées

Réservation Répit du 15 juin au 19 juin 2026

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Lundi 15 juin 2026 9 hrs à 11h30
Gratuit

Période de répit 0-18 mois

Lundi 15 juin 2026 9 hrs à 11h30
Gratuit

Période de répit 19 mois - 5 ans

Lundi 15 juin 2026 13h à 15h30
Gratuit

Période de répit 0-18 mois

Lundi 15 juin 2026 13h à 15h30
Gratuit

Période de répit 19 mois - 5 ans

Mardi 16 juin 2026 9h à 11h30
Gratuit

Période de répit 0-18 mois

Mardi 16 juin 2026 9h à 11h30
Gratuit

Période de répit 19 mois - 5 ans

Mardi 16 juin 2026 13h à 15h30
Gratuit

Période de répit 0-18 mois

Mardi 16 juin 2026 13h à 15h30
Gratuit

Période de répit 19 mois - 5 ans

Mercredi 17 juin 2026 9h à 11h30
Gratuit

Période de répit 0-18 mois

Mercredi 17 juin 9h à 11h30
Gratuit

Période de répit 19 mois - 5 ans

Mercredi 17 juin 2026 13h à 15h30
Gratuit

Période de répit 0-18 mois

Mercredi 17 juin 2026 13h à 15h30
Gratuit

Période de répit 19 mois - 5 ans

Jeudi 18 juin 2026 9h à 11h30
Gratuit

Période de répit 0-18 mois

Jeudi 18 juin 2026 9h à 11h30
Gratuit

Période de répit 19 mois - 5 ans

Jeudi 18 juin 2026 13h à 15h30
Gratuit

Période de répit 0-18 mois

Jeudi 18 juin 2026 13h à 15h30
Gratuit

Période de répit 19 mois - 5 ans

Vendredi 19 juin 2026 9h à 11h30
Gratuit

Période de répit 0 - 18 mois

Vendredi 19 juin 2026 9h à 11h30
Gratuit

Période de répit 19 mois - 5 ans

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