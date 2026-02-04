Maison De La Famille Drummond Inc

Organisé par

Réservation Répit du 23 février au 27 février 2026

Lundi 23 février 2026 9 hrs à 11h30
Gratuit

Période de répit 0-18 mois

Lundi 23 février 2026 9 hrs à 11h30
Gratuit

Période de répit 19 mois - 5 ans

Lundi 23 février2026 13h à 15h30
Gratuit

Période de répit 0-18 mois

Lundi 23 février 2026 13h à 15h30
Gratuit

Période de répit 19 mois - 5 ans

Mardi 24 février 2026 9h à 11h30
Gratuit

Période de répit 0-18 mois

Mardi 24 février 2026 9h à 11h30
Gratuit

Période de répit 19 mois - 5 ans

Mardi 24 février 2026 13h à 15h30
Gratuit

Période de répit 0-18 mois

Mardi 24 février 2026 13h à 15h30
Gratuit

Période de répit 19 mois - 5 ans

Mercredi 25 février 2026 9h à 11h30
Gratuit

Période de répit 0-18 mois

Mercredi 25 février 2026 9h à 11h30
Gratuit

Période de répit 19 mois - 5 ans

Mercredi 25 février 2026 13h à 15h30
Gratuit

Période de répit 0-18 mois

Mercredi 25 février 2026 13h à 15h30
Gratuit

Période de répit 19 mois - 5 ans

Jeudi 26 février 2026 9h à 11h30
Gratuit

Période de répit 0-18 mois

Jeudi 26 février 2026 9h à 11h30
Gratuit

Période de répit 19 mois - 5 ans

Jeudi 26 février 2026 13h à 15h30
Gratuit

Période de répit 0-18 mois

Jeudi 26 février 2026 13h à 15h30
Gratuit

Période de répit 19 mois - 5 ans

Vendredi 27 février 2026 9h à 11h30
Gratuit

Période de répit 0 - 18 mois

Vendredi 27 février 2026 9h à 11h30
Gratuit

Période de répit 19 mois - 5 ans

