Maison De La Famille Drummond inc.

Organisé par

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À propos de cet événement

Réservation Répit du 27 juillet 2026 au 31 juillet 2026

Lundi 27 juillet 2026 9 hrs à 11h30
Gratuit

Période de répit 0-18 mois

Lundi 27 juillet 2026 9 hrs à 11h30
Gratuit

Période de répit 19 mois - 5 ans

Lundi 27 juillet 2026 13h à 15h30
Gratuit

Période de répit 0-18 mois

Lundi 27 juillet 2026 13h à 15h30
Gratuit

Période de répit 19 mois - 5 ans

Mardi 28 juillet 2026 9h à 11h30
Gratuit

Période de répit 0-18 mois

Mardi 28 juillet 2026 9h à 11h30
Gratuit

Période de répit 19 mois - 5 ans

Mardi 28 juillet 2026 13h à 15h30
Gratuit

Période de répit 0-18 mois

Mardi 28 juillet 2026 13h à 15h30
Gratuit

Période de répit 19 mois - 5 ans

Mercredi 29 juillet 2026 9h à 11h30
Gratuit

Période de répit 0-18 mois

Mercredi 29 juillet 9h à 11h30
Gratuit

Période de répit 19 mois - 5 ans

Mercredi 29 juillet 2026 13h à 15h30
Gratuit

Période de répit 0-18 mois

Mercredi 29 juillet 2026 13h à 15h30
Gratuit

Période de répit 19 mois - 5 ans

Jeudi 30 juillet 2026 9h à 11h30
Gratuit

Période de répit 0-18 mois

Jeudi 30 juillet 2026 9h à 11h30
Gratuit

Période de répit 19 mois - 5 ans

Jeudi 30 juillet 2026 13h à 15h30
Gratuit

Période de répit 0-18 mois

Jeudi 30 juillet 2026 13h à 15h30
Gratuit

Période de répit 19 mois - 5 ans

Vendredi 31 juillet 2026 9h à 11h30
Gratuit

Période de répit 0 - 18 mois

Vendredi 31 juillet 2026 9h à 11h30
Gratuit

Période de répit 19 mois - 5 ans

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