Maison De La Famille Drummond inc.

Organisé par

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À propos de cet événement

Réservation Répit du 4 mai au 8 mai 2026

Lundi 4 mai 2026 9 hrs à 11h30
Gratuit

Période de répit 0-18 mois

Lundi 4 mai 2026 9 hrs à 11h30
Gratuit

Période de répit 19 mois - 5 ans

Lundi 4 mai 2026 13h à 15h30
Gratuit

Période de répit 0-18 mois

Lundi 4 mai 2026 13h à 15h30
Gratuit

Période de répit 19 mois - 5 ans

Mardi 5 mai 2026 9h à 11h30
Gratuit

Période de répit 0-18 mois

Mardi 5 mai 2026 9h à 11h30
Gratuit

Période de répit 19 mois - 5 ans

Mardi 5 mai 2026 13h à 15h30
Gratuit

Période de répit 0-18 mois

Mardi 4 mai 2026 13h à 15h30
Gratuit

Période de répit 19 mois - 5 ans

Mercredi 6 mai 2026 9h à 11h30
Gratuit

Période de répit 0-18 mois

Mercredi 6 mai 2026 9h à 11h30
Gratuit

Période de répit 19 mois - 5 ans

Mercredi 6 mai 2026 13h à 15h30
Gratuit

Période de répit 0-18 mois

Mercredi 6 mai 2026 13h à 15h30
Gratuit

Période de répit 19 mois - 5 ans

Jeudi 7 mai 2026 9h à 11h30
Gratuit

Période de répit 0-18 mois

Jeudi 7 mai 2026 9h à 11h30
Gratuit

Période de répit 19 mois - 5 ans

Jeudi 7 mai 2026 13h à 15h30
Gratuit

Période de répit 0-18 mois

Jeudi 7mai 2026 13h à 15h30
Gratuit

Période de répit 19 mois - 5 ans

Vendredi 8 mai 2026 9h à 11h30
Gratuit

Période de répit 0 - 18 mois

Vendredi 8 mai 2026 9h à 11h30
Gratuit

Période de répit 19 mois - 5 ans

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