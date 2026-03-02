Centre Oméga

Organisé par

Centre Oméga

À propos de cet événement

Réservations - Camp pédagogique Oméga 2026

1015B Bd du Curé-Labelle

Blainville, QC J7C 2M2, Canada

Inscription pour 4 semaines
Gratuit

En sélectionnant ce billet, votre enfant participera au camp pédagogique pour un minimum de 4 semaines.

Inscription pour 5 semaines
Gratuit

En sélectionnant ce billet, votre enfant participera au camp pédagogique pour 5 semaines.

Inscription pour 6 semaines
Gratuit

En sélectionnant ce billet, votre enfant participera au camp pédagogique pour 6 semaines.

Inscription pour 7 semaines
Gratuit

En sélectionnant ce billet, votre enfant participera au camp pédagogique pour 7 semaines.

Inscription pour 8 semaines
Gratuit

En sélectionnant ce billet, votre enfant participera au camp pédagogique pour 8 semaines.

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