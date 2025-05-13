Résidence 2025 ARTEA x Ferme Granite 1981

Les frais de participation sont de 150,00 $ + taxes. Le montant indiqué inclut les taxes.
Ce que vous devez prévoir de votre côté :
- Votre déplacement à Ogden
- Vos repas pour la semaine (une cuisine et un espace de rangement dans le réfrigérateur et dans les armoires est à votre disposition dans la maison)
- Votre matériel artistique
- Des vêtements pour travailler dans les champs ou dans la serre (ex. : bottes de, vêtements appropriés pour le champ, etc.)
- Toute autre dépense personne pour la durée du séjour
