Résidence 2025 ARTEA x Ferme Granite 1981

Les frais de participation sont de 150,00 $ + taxes. Le montant indiqué inclut les taxes. Ce que vous devez prévoir de votre côté : - Votre déplacement à Ogden - Vos repas pour la semaine (une cuisine et un espace de rangement dans le réfrigérateur et dans les armoires est à votre disposition dans la maison) - Votre matériel artistique - Des vêtements pour travailler dans les champs ou dans la serre (ex. : bottes de, vêtements appropriés pour le champ, etc.) - Toute autre dépense personne pour la durée du séjour

Les frais de participation sont de 150,00 $ + taxes. Le montant indiqué inclut les taxes. Ce que vous devez prévoir de votre côté : - Votre déplacement à Ogden - Vos repas pour la semaine (une cuisine et un espace de rangement dans le réfrigérateur et dans les armoires est à votre disposition dans la maison) - Votre matériel artistique - Des vêtements pour travailler dans les champs ou dans la serre (ex. : bottes de, vêtements appropriés pour le champ, etc.) - Toute autre dépense personne pour la durée du séjour

Plus de détails...