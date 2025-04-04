Résidence 2025 ARTEA x The Parcelles

Les frais de participation sont de 350,00 $ + taxes. Le montant indiqué inclut les taxes.
Ce que vous devez prévoir de votre côté :
- Votre déplacement du Québec à la Nouvelle-Écosse
- Vos repas pour la semaine (une cuisine est à votre disposition à la cabine)
- Votre matériel artistique
- Toute autre dépense personne pour la durée du séjour
