ARTEA Centre

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À propos de cet événement

Ventes fermées

Résidence 2026 ARTEA x The Parcelles

Seaforth

NS, Canada

Frais de participation item
Frais de participation
402,41 $
Les frais de participation sont de 350,00 $ + taxes. Le montant indiqué inclut les taxes. Ce que vous devez prévoir de votre côté : - Votre déplacement du Québec à la Nouvelle-Écosse - Vos repas pour la semaine (une cuisine est à votre disposition à la cabine) - Votre matériel artistique - Toute autre dépense personne pour la durée du séjour

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