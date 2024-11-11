Projet Accompagnement Solidarité Colombie
Résister à l'extractivisme en Colombie: Complicité canadienne et Solidarité internationale
R-M110
315 Rue Sainte-Catherine E, Montréal, QC H2L 2C5, Canada
Inscription
free
Inscription non-obligatoire afin de se donner une idée de combien de personne envisage de participer pour l'achat des bouchées.
Service de gardiennage
free
Veuillez choisir se billet pour réserver une place gardiennage.
