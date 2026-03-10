Centre d'éducation populaire de l'Estrie

Organisé par

Centre d'éducation populaire de l'Estrie

À propos de cet événement

Respirez pour la cause : Yoga Solidaire !

311 Rue Marquette

Sherbrooke, QC J1H 1M2, Canada

Une séance
15 $

Yoga solidaire est axé sur l’énergie et la respiration qui visent à stimuler la vitalité, améliorer l’oxygénation et réduire le stress via des postures dynamiques et une respiration consciente.

5 séances
50 $

Yoga solidaire est axé sur l’énergie et la respiration qui visent à stimuler la vitalité, améliorer l’oxygénation et réduire le stress via des postures dynamiques et une respiration consciente.

10 séances
85 $

Yoga solidaire est axé sur l’énergie et la respiration qui visent à stimuler la vitalité, améliorer l’oxygénation et réduire le stress via des postures dynamiques et une respiration consciente.

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