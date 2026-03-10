Respirez pour la cause : Yoga Solidaire !

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À propos de cet événement
Yoga solidaire est axé sur l’énergie et la respiration qui visent à stimuler la vitalité, améliorer l’oxygénation et réduire le stress via des postures dynamiques et une respiration consciente.
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