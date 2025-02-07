Réseau d’églises chrétiennes latino américaines de Montréal

Organisé par

Réseau d’églises chrétiennes latino américaines de Montréal

À propos de cet événement

Resplandece

Entrada general
60 $
El costo de la inscripción incluye acceso a todas las conferencias y talleres, materiales de apoyo, regalos conmemorativos, comidas y meriendas durante el evento, y una experiencia única de crecimiento espiritual y personal.
Ajouter un don pour Réseau d’églises chrétiennes latino américaines de Montréal

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!