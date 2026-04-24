CANADIAN DIGITAL LEARNING RESEARCH ASSOCIATION Association canadienne de recherche sur la formation en ligne

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Utilisation responsable de la technologie : Relier la politique et la pratique en des temps incertains

Taux partenaire institutionnel de la CDLRA
Gratuit

Si votre institution ou organisation a acheté un partenariat avec la CDLRA, alors vous (et toute autre personne de votre institution) pouvez vous inscrire à cette session gratuitement ! Si vous n'êtes pas sûr, envoyez un e-mail à [email protected] pour voir si votre institution est partenaire de la CDLRA.

Tarif standard
250 $

Vous avez peut-être déjà un accès gratuit à cette session. Envoyez un e-mail à [email protected] pour voir si votre institution ou organisation est partenaire de la CDLRA avant d'acheter votre billet.

Tarif étudiant
Gratuit

Grâce à la générosité des sponsors et partenaires de la CDLRA, nous sommes maintenant en mesure d'offrir nos sessions de développement professionnel aux étudiants postsecondaires sans frais.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!