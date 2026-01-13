Retournzy Coop - Assemblée Générale Extraordinaire #2 [EN LIGNE]

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À propos de cet événement
Uniquement pour les personnes et entreprises déjà membres de la coop.
Parts sociales de 20$, valables à vie et récupérables si tu quittes la coopérative.
Parts sociales de 150$, valables à vie et récupérables si tu quittes la coopérative.
Parts sociales de 50$, valables à vie et récupérables si tu quittes la coopérative.
Uniquement pour les personnes ayant été invitées par l'équipe de Retournzy.
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