Retournzy coopérative de solidarité

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Retournzy coopérative de solidarité

À propos de cet événement

Retournzy Coop - Assemblée Générale Extraordinaire #2 [EN LIGNE]

Google Meet

Participation en tant que membre
Gratuit

Uniquement pour les personnes et entreprises déjà membres de la coop.

Devenir membre de soutien à titre individuel
20 $

Parts sociales de 20$, valables à vie et récupérables si tu quittes la coopérative.

Devenir membre de soutien entreprise privée
150 $

Parts sociales de 150$, valables à vie et récupérables si tu quittes la coopérative.

Devenir membre de soutien OBNL et coop
50 $

Parts sociales de 50$, valables à vie et récupérables si tu quittes la coopérative.

Participation en tant qu'observateur
Gratuit

Uniquement pour les personnes ayant été invitées par l'équipe de Retournzy.

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