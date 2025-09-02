L’art du pastorat — avec Roy King

Ce billet donne accès à la formation et inclut tous les repas de la retraite pour un individu.
Cette chambre est au 2e étage de la Villa et contient deux à trois lits avec accès à une salle de bain privée. La chambre sera partagée avec d'autres invités de la retraite et inclut tous les repas de la retraite pour un individu. S'il y a des individus avec lesquels vous voulez partager votre chambre, veuillez inscrire leurs noms à la fin du formulaire, dans la section attitrée.
Cette chambre est au 3e étage de la Villa et contient un lit avec accès à la salle de bain commune de l'étage et inclut tous les repas de la retraite pour un individu.
Cette chambre est au 3e étage de la Villa et contient un lit double avec accès à la salle de bain commune de l'étage et inclut tous les repas de la retraite pour deux individus.
Cette chambre est au 2e étage de la Villa et contient deux lits simples avec accès à une salle de bain privée et inclut tous les repas de la retraite pour deux individus.
$
