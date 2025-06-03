Retraite ACBN 2025

Inclus : hébergement pour 2 nuits et 5 repas. Arrivée prévue le vendredi 19h et départ le dimanche 14h.
La Toute Garnie (Enfant 6-12ans)
37,50 $
La Toute Garnie (Enfant 0-5ans)
Gratuit
Le Familial
250 $
C'est un billet de groupe, il inclut 5 billets
Forfait spécial pour les grandes familles. Il s’agit d’un prix maximal pour 2 adultes et 3 enfants et plus de la même famille, et dont les enfants sont âgés de 18 ans et moins. Inclus : hébergement pour 2 nuits et 5 repas par personne. Arrivée prévue le vendredi 19h et départ le dimanche 14h.
La Sympathique (Adulte 13ans+)
50 $
Inclus : 5 repas. Aucun hébergement (dodo à votre résidence). Participation aux activités le vendredi soir, le samedi et le dimanche.
La Sympathique (Enfant 6-12ans)
17,50 $
Inclus : 5 repas. Aucun hébergement (dodo à votre résidence). Participation aux activités le vendredi soir, le samedi et le dimanche.
La Sympathique (Enfant 0-5ans)
Gratuit
Inclus : 5 repas. Aucun hébergement (dodo à votre résidence). Participation aux activités le vendredi soir, le samedi et le dimanche.
Le Samedi Joyeux (Adulte 13ans+)
30 $
Inclus : 3 repas. Participation à la journée du samedi seulement. Arrivée le samedi 7h et départ en soirée à 22h.
Le Samedi Joyeux (Enfant 6-12ans)
10,50 $
Inclus : 3 repas. Participation à la journée du samedi seulement. Arrivée le samedi 7h et départ en soirée à 22h.
Le Samedi Joyeux (Enfant 0-5ans)
Gratuit
Inclus : 3 repas. Participation à la journée du samedi seulement. Arrivée le samedi 7h et départ en soirée à 22h.
Le Dimanche Merveilleux (Adulte 13ans+)
20 $
Inclus : 2 repas. Participation à la journée du dimanche seulement. Arrivée le dimanche 7h et départ en après-midi à 14h.
Le Dimanche Merveilleux (Enfant 6-12ans)
7 $
Inclus : 2 repas. Participation à la journée du dimanche seulement. Arrivée le dimanche 7h et départ en après-midi à 14h.
Le Dimanche Merveilleux (Enfant 0-5ans)
Gratuit
Inclus : 2 repas. Participation à la journée du dimanche seulement. Arrivée le dimanche 7h et départ en après-midi à 14h.
Culte du dimanche
Gratuit
Participation au culte du dimanche matin seulement de 10h à 12h. Aucun repas d'inclus.
