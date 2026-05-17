Organisé par

Alignees-et-Creatrices

À propos de cet événement

Retraite Alignées & Créatrices du 15 au 17 mai 2026

44 Chemin du Petit Canada E

La Patrie, QC J0B 1Y0, Canada

Tarif régulier - Occupation double
914 $

795$ + Taxes

Tout est inclus : hébergement en occupation double, repas végétariens de qualité, pratiques corporelles apaisantes, ateliers guidés et accès complet aux activités du domaine et à la nature inspirante qui entoure la retraite.

Tarif régulier - Occupation simple
971 $

845$ + Taxes

Tout est inclus : hébergement en occupation simple, repas végétariens de qualité, pratiques corporelles apaisantes, ateliers guidés et accès complet aux activités du domaine et à la nature inspirante qui entoure la retraite.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!