Retraite Alignées & Créatrices du 15 au 17 mai 2026

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À propos de cet événement
795$ + Taxes
Tout est inclus : hébergement en occupation double, repas végétariens de qualité, pratiques corporelles apaisantes, ateliers guidés et accès complet aux activités du domaine et à la nature inspirante qui entoure la retraite.
845$ + Taxes
Tout est inclus : hébergement en occupation simple, repas végétariens de qualité, pratiques corporelles apaisantes, ateliers guidés et accès complet aux activités du domaine et à la nature inspirante qui entoure la retraite.
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