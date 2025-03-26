Retraite-camping avec les moines de Gajang 2025

943 rue St-Jean-Baptiste

Leclercville, QC - G0S 2K0

chambre privée avec salle d'eau
CA$245

Chambre privée avec salle d'eau, 2 jours, repas végétariens inclus

Retraite-camping chambre privée sans salle d'eau privée
CA$215

Chambre privée sans salle d'eau, 2 jours, repas végétariens inclus

Chambre partagée avec salle d'eau
CA$205

Chambre partagée avec salle d'eau, 2 jours, repas végétariens inclus Prix par personne

Retraite-camping chambre partagée sans salle d'eau privée
CA$190

Chambre partagée sans salle d'eau, 2 jours, repas végétariens inclus Prix par personne

Retraite-camping en camping
CA$150

2 jours en camping (repas végétarien inclus et accès en tous temps aux toilettes et douches à l'intérieur) Pirx par personne

Retraite-camping un jour en camping
CA$80

Camping un jour (repas végétarien inclus et accès en tous temps aux toilettes et douches à l'intérieur)

Retraite-camping à la journée
CA$60

Un jour, repas végétarien inclus, sans camping

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing