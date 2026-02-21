Retraite-camping avec les moines de Gajang 2026

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À propos de cet événement
Chambre privée sans salle d'eau, 2 jours, repas végétariens inclus
Chambre partagée avec salle d'eau, 2 jours, repas végétariens inclus Prix par personne
Chambre partagée sans salle d'eau, 2 jours, repas végétariens inclus Prix par personne
2 jours en camping (repas végétarien inclus et accès en tous temps aux toilettes et douches à l'intérieur) Pirx par personne
Camping un jour (repas végétarien inclus et accès en tous temps aux toilettes et douches à l'intérieur)
Un jour, repas végétarien inclus, sans camping
Notez que ces chambres privées avec salle d'eau seront accordées de façon privilégiée aux participants qui désirent partager leur chambre, afin d'accueillir le plus possible de participants à cette activité bénéfice. Contactez-nous pour y avoir accès.
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