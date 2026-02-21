Centre Paramita de bouddhisme tibétain du Québec

Organisé par

Centre Paramita de bouddhisme tibétain du Québec

À propos de cet événement

Retraite-camping avec les moines de Gajang 2026

943 rue St-Jean-Baptiste

Leclercville, QC - G0S 2K0

Retraite-camping chambre privée sans salle d'eau privée
215 $

Chambre privée sans salle d'eau, 2 jours, repas végétariens inclus

Chambre partagée avec salle d'eau
205 $

Chambre partagée avec salle d'eau, 2 jours, repas végétariens inclus Prix par personne

Retraite-camping chambre partagée sans salle d'eau privée
190 $

Chambre partagée sans salle d'eau, 2 jours, repas végétariens inclus Prix par personne

Retraite-camping en camping
150 $

2 jours en camping (repas végétarien inclus et accès en tous temps aux toilettes et douches à l'intérieur) Pirx par personne

Retraite-camping un jour en camping
80 $

Camping un jour (repas végétarien inclus et accès en tous temps aux toilettes et douches à l'intérieur)

Retraite-camping à la journée
60 $

Un jour, repas végétarien inclus, sans camping

Chambre privée avec salle d'eau
245 $

Notez que ces chambres privées avec salle d'eau seront accordées de façon privilégiée aux participants qui désirent partager leur chambre, afin d'accueillir le plus possible de participants à cette activité bénéfice. Contactez-nous pour y avoir accès.

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