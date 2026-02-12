RETRAITE C.H.O.I.X

Organisé par
À propos de cet événement
La grande chambre, avec une salle de bain complète en occupation simple. Il est possible de la prendre à deux (555 chaque) incluant la programmation, nourriture, hébergement, etc
La grande chambre, avec une salle de bain complète en occupation double incluant la programmation, nourriture, hébergement, etc. Les deux femmes doivent dormir dans le même lit, donc c'est un forfait AMIE!
3 femmes par chambre avec une salle de bain complète privée incluant la programmation du vendredi au dimanche.
2 femmes par chambre avec une salle de bain complète privée incluant la programmation du vendredi au dimanche.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!