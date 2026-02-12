Station Soberlab | Chaîne de Sobriété |

Organisé par

Station Soberlab | Chaîne de Sobriété |

À propos de cet événement

RETRAITE C.H.O.I.X

1694 Chem. Pierre Péladeau

Sainte-Adèle, QC J8B 1C1, Canada

Ch. Privée - occupation simple
777 $

La grande chambre, avec une salle de bain complète en occupation simple. Il est possible de la prendre à deux (555 chaque) incluant la programmation, nourriture, hébergement, etc

Ch. Privé - occupation double
1 110 $

La grande chambre, avec une salle de bain complète en occupation double incluant la programmation, nourriture, hébergement, etc. Les deux femmes doivent dormir dans le même lit, donc c'est un forfait AMIE!

Ch. Partagée - occupation triple
525 $

3 femmes par chambre avec une salle de bain complète privée incluant la programmation du vendredi au dimanche.

Ch. Partagée - occupation double
647 $

2 femmes par chambre avec une salle de bain complète privée incluant la programmation du vendredi au dimanche.

Ajouter un don pour Station Soberlab | Chaîne de Sobriété |

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!