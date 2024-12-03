Centre Paramita de méditation bouddhiste de la Montérégie
Retraite d'approfondissement du calme mental 5 jours
Leclercville
Quebec, QC, Canada
Approfondissement calme mental - Chambre individuelle
CA$500
Retraite approfondissement calme mental - Chambre partagée
CA$440
Prix par personne. Si vous connaissez une personne avec qui partager la chambre.
Retraite approfondissement calme mental - Camping
CA$350
Supplément pour chambre avec salle d'eau
CA$50
