Tout simplement enfants

Organisé par

Tout simplement enfants

À propos de cet événement

Retraite de l'été Tout Simplement Enfants

2800 Chem. de Saint-Jean-des-Piles

Shawinigan, QC G0X 2V0, Canada

Activités sans hébergement (vend-sam-dim-lun)
555 $

Profitez du programme complet et des activités principales.

2 nuitée - 3 jours (immersive) (vendredi-samedi-dimanche)
1 111 $

Profitez du programme et des activités principales.

3 nuitées - 4 jours (vend-sam-dim-lundi)
2 222 $

Accès prioritaire, places réservées et zones exclusives. + toutou + moment privilégié avec Dr Karina Poliquin

Soirée réseautage du vendredi seulement
111 $

Profitez du programme et des activités principales.

Vendredi - Samedi seulement activités
444 $

Profitez du programme et des activités principales.

Pro-bono
Payez ce que vous pouvez

5% des billets seront pro-bono pour les gens dans la précarité désirant participer

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