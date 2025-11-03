Centre bouddhiste Shamata

Organisé par

Centre bouddhiste Shamata

À propos de cet événement

Retraite de méditation à la campagne: Prendre soin de nous et des autres par la bienveillance.

1085 Rang du Havre Familial

Sainte-Béatrix, QC J0K 1Y0, Canada

CHAMBRE 2 LITS. Fin de semaine complète pour 1 personne
295 $

Fin de semaine complète (prix pour 1 personne), hébergement-repas inclus au restaurant du Havre Familial. Hébergement dans une CHAMBRE AVEC 2 LITS. Veuillez indiquer le nom de la personne avec qui vous souhaitez partager la chambre.

CHAMBRE 3 LITS. Fin de semaine complète pour 1 personne
275 $

Fin de semaine complète (prix pour 1 personne), hébergement-repas inclus au restaurant du Havre Familial. Hébergement dans une CHAMBRE AVEC 3 LITS DONT 1 SUPERPOSÉ. Veuillez indiquer le nom des personnes avec qui vous souhaitez partager la chambre.

Vendredi soir seulement
20 $

Hébergement et repas ne sont pas inclus

Samedi de 9h à 20h30, repas du midi et soir inclus
90 $

Enseignements, méditations, le dîner et le souper. Hébergement non inclus.

Dimanche de 9h à 13 h, repas du midi inclus
60 $

Enseignements, méditations et dîner. Hébergement non inclus.

Ajouter un don pour Centre bouddhiste Shamata

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!