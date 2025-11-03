Retraite de méditation à la campagne: Prendre soin de nous et des autres par la bienveillance.

Organisé par
À propos de cet événement
Fin de semaine complète (prix pour 1 personne), hébergement-repas inclus au restaurant du Havre Familial. Hébergement dans une CHAMBRE AVEC 2 LITS. Veuillez indiquer le nom de la personne avec qui vous souhaitez partager la chambre.
Fin de semaine complète (prix pour 1 personne), hébergement-repas inclus au restaurant du Havre Familial. Hébergement dans une CHAMBRE AVEC 3 LITS DONT 1 SUPERPOSÉ. Veuillez indiquer le nom des personnes avec qui vous souhaitez partager la chambre.
Hébergement et repas ne sont pas inclus
Enseignements, méditations, le dîner et le souper. Hébergement non inclus.
Enseignements, méditations et dîner. Hébergement non inclus.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!