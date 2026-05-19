Retraite de Méditation Transcendantale à tarif réduit du 17 au 19 juillet 2026

Partagez une chambre avec un autre participant (salle de bain partagée avec 3 ou 4 personnes) et vivez l’expérience de la retraite dans un esprit simple, convivial et communautaire. Si vous avez choisi l'occupation double, veuillez nous indiquer avec qui vous partagerez votre chambre. Si vous ne savez pas avec qui vous partagerez votre chambre, nous vous invitons à réserver votre place en occupation simple.