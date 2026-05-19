Retraite de Méditation Transcendantale à tarif réduit du 17 au 19 juillet 2026

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À propos de cet événement
Profitez d’une chambre individuelle (salle de bain partagée avec 3 ou 4 personnes) pour vivre la retraite dans un espace plus intime et personnel. Cette option est idéale si vous souhaitez avoir davantage de calme, de repos et de temps pour vous entre les activités, les méditations de groupe et les moments de partage.
Partagez une chambre avec un autre participant (salle de bain partagée avec 3 ou 4 personnes) et vivez l’expérience de la retraite dans un esprit simple, convivial et communautaire. Si vous avez choisi l'occupation double, veuillez nous indiquer avec qui vous partagerez votre chambre. Si vous ne savez pas avec qui vous partagerez votre chambre, nous vous invitons à réserver votre place en occupation simple.
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