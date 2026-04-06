Retraite de yoga A.P. X Minogami - 4e édition

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À propos de cet événement
Présentateur de la marche en pleine conscience, du yoga nidra ou d'une activité de méditation en plein air.
Visibilité et rayonnement pour votre entreprise :
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Un billet en occupation triple.
Préinscription pour les participantes des trois premières éditions : jusqu'au 8 mai 2026
Prix prévente : jusqu'au 23 juin 2026 (575 $ )
Prix vente régulière : à partir du 24 juin 2026 (625 $)
Vous avez de l'espace pour un don supplémentaire? Faites votre karma yoga!
Pour inscription à la liste d'attente, votre paiement sera remboursé ou déduit selon votre possibilité de participation.
Geste philanthropique majeur!
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