Fondation des Camps Odyssée

Organisé par

Fondation des Camps Odyssée

À propos de cet événement

Retraite de yoga A.P. X Minogami - 4e édition

2630 Chem. Principal

Saint-Gérard-des-Laurentides, QC G9R 1W3, Canada

Partenaire mouvement
1 500 $

Présentateur de la marche en pleine conscience, du yoga nidra ou d'une activité de méditation en plein air.


Visibilité et rayonnement pour votre entreprise :

  • Logo et/ou mention dans nos communications pré et post événement
  • Pavoisement sur place.
Partenaire zen
500 $

Faites un don à la Fondation des Camps Odyssée et devenez partenaire financier de la Retraite de Yoga

  • Mention dans une publication groupée sur les médias sociaux de la Fondation
  • Mention dans la prise de parole officielle.
Expérience yoga - prévente
575 $
Disponible jusqu'au 23 juin

Un billet en occupation triple.
Préinscription pour les participantes des trois premières éditions : jusqu'au 8 mai 2026
Prix prévente : jusqu'au 23 juin 2026 (575 $ )
Prix vente régulière : à partir du 24 juin 2026 (625 $)

Karma yoga
50 $

Vous avez de l'espace pour un don supplémentaire? Faites votre karma yoga!

Liste d'attente
25 $

Pour inscription à la liste d'attente, votre paiement sera remboursé ou déduit selon votre possibilité de participation.

Partenaire présentateur
1 275 $

Geste philanthropique majeur!

Visibilité et rayonnement pour votre entreprise :

  • Nom de l'entreprise intégré au titre de l'événement
  • Mention et/ou logo sur nos outils promotionnels et nos communications
  • Publication unique sur les médias sociaux de la Fondation
  • Pavoisement pendant le week-end (matériel fourni par l'entreprise)
  • Mention dans la prise de parole.
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