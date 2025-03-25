Les Oeuvres de la Communauté Jésus-est-Seigneur
Retraite du Sud 2025
163 Chem. Proulx
Gatineau, QC J8R 3B8, Canada
Présentiel
free
Montant $100 à payer sur place ou par virement Interac. Virement Interac à:
[email protected]
Message: Paiement retraite du Sud 2025
Virtuel
CA$25
25$ de façon virtuel, pour ceux qui ne peuvent s'y déplacer.
25$ de façon virtuel, pour ceux qui ne peuvent s'y déplacer.
