Les Oeuvres de la Communauté Jésus-est-Seigneur

Organisé par

Les Oeuvres de la Communauté Jésus-est-Seigneur

À propos de cet événement

Retraite du Sud 2026

163 Chem. Proulx

Gatineau, QC J8R 3B9, Canada

Présentiel - Avec 5 repas (3 dîners, 2 soupers)
Payez ce que vous pouvez

Contribution $130 à remettre sur place ou par virement Interac. Virement Interac à: [email protected] Message: Contribution retraite du Sud 2026

Présentiel - J'apporte mes repas
Payez ce que vous pouvez

Contribution $50 à remettre sur place ou par virement Interac. Virement Interac à: [email protected] Message: Contribution sans repas retraite du Sud 2026

Virtuel - Par Internet
30 $

30$ de façon virtuel, pour ceux qui ne peuvent s'y déplacer.

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