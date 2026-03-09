Retraite en action - semaine 1

Prix par personne. ⚠️Si vous payez pour 2, n'oubliez pas d'inscrire 2 dans la quantité.

Inclus l'hébergement double du 19 au 25 juin inclusivement

Alimentation incluse du souper du 19 juin au déjeuner du 26 juin (exclus tous les diners)

Inclus la taxe d'hébergement