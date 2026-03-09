Retraite en action - semaine 1

Organisé par
Inclus l'hébergement seul du 19 au 25 juin inclusivement
Alimentation incluse du souper du 19 juin au déjeuner du 26 juin (exclus tous les diners)
Inclus la taxe d'hébergement
Prix par personne. ⚠️Si vous payez pour 2, n'oubliez pas d'inscrire 2 dans la quantité.
Inclus l'hébergement double du 19 au 25 juin inclusivement
Alimentation incluse du souper du 19 juin au déjeuner du 26 juin (exclus tous les diners)
Inclus la taxe d'hébergement
Inclus l'hébergement seul du 21 au 25 juin inclusivement
Alimentation incluse du souper du 21 juin au déjeuner du 26 juin (exclus tous les diners)
Inclus la taxe d'hébergement
Prix par personne. ⚠️Si vous payez pour 2, n'oubliez pas d'inscrire 2 dans la quantité.
Inclus l'hébergement double du 21 au 25 juin inclusivement
Alimentation incluse du souper du 21 juin au déjeuner du 26 juin (exclus tous les diners)
Inclus la taxe d'hébergement
La boîte comprend un wrap, un cocktail de légumes, un biscuit énergisant, une pomme et un mélange de noix.
La boîte comprend un wrap, un cocktail de légumes, un biscuit énergisant, une pomme et un mélange de noix.
La boîte comprend un wrap, un cocktail de légumes, un biscuit énergisant, une pomme et un mélange de noix.
La boîte comprend un wrap, un cocktail de légumes, un biscuit énergisant, une pomme et un mélange de noix.
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