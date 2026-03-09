Maison Trinitaire

Organisé par

Maison Trinitaire

Retraite en action - semaine 1

200 Bd Robert

Granby, QC J2H 0R2, Canada

Forfait 7 jours - Occupation simple item
Forfait 7 jours - Occupation simple
765,61 $

Inclus l'hébergement seul du 19 au 25 juin inclusivement

Alimentation incluse du souper du 19 juin au déjeuner du 26 juin (exclus tous les diners)

Inclus la taxe d'hébergement

Forfait 7 jours - Occupation double item
Forfait 7 jours - Occupation double
595,35 $

Prix par personne. ⚠️Si vous payez pour 2, n'oubliez pas d'inscrire 2 dans la quantité.

Inclus l'hébergement double du 19 au 25 juin inclusivement

Alimentation incluse du souper du 19 juin au déjeuner du 26 juin (exclus tous les diners)

Inclus la taxe d'hébergement

Forfait 5 jours - Occupation simple item
Forfait 5 jours - Occupation simple
547,78 $

Inclus l'hébergement seul du 21 au 25 juin inclusivement

Alimentation incluse du souper du 21 juin au déjeuner du 26 juin (exclus tous les diners)

Inclus la taxe d'hébergement

Forfait 5 jours - Occupation double item
Forfait 5 jours - Occupation double
426,17 $

Prix par personne. ⚠️Si vous payez pour 2, n'oubliez pas d'inscrire 2 dans la quantité.

Inclus l'hébergement double du 21 au 25 juin inclusivement

Alimentation incluse du souper du 21 juin au déjeuner du 26 juin (exclus tous les diners)

Inclus la taxe d'hébergement

Boîte à lunch Wrap au poulet item
Boîte à lunch Wrap au poulet
10 $

La boîte comprend un wrap, un cocktail de légumes, un biscuit énergisant, une pomme et un mélange de noix.

Boîte à lunch Wrap au jambon item
Boîte à lunch Wrap au jambon
10 $

La boîte comprend un wrap, un cocktail de légumes, un biscuit énergisant, une pomme et un mélange de noix.

Boîte à lunch Wrap aux oeufs item
Boîte à lunch Wrap aux oeufs
10 $

La boîte comprend un wrap, un cocktail de légumes, un biscuit énergisant, une pomme et un mélange de noix.

Boîte à lunch Wrap végan item
Boîte à lunch Wrap végan
11 $

La boîte comprend un wrap, un cocktail de légumes, un biscuit énergisant, une pomme et un mélange de noix.

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