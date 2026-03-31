Retraite en action - semaine 2

Organisé par
Inclus l'hébergement seul du 26 au 30 juin inclusivement
Alimentation incluse du souper du 26 juin au déjeuner du 1er juillet (exclus tous les diners)
Inclus la taxe d'hébergement
Prix par personne. ⚠️Si vous payez pour 2, n'oubliez pas d'inscrire 2 dans la quantité.
Inclus l'hébergement double du 26 au 30 juin inclusivement
Alimentation incluse du souper du 26 juin au déjeuner du 1er juillet (exclus tous les diners)
Inclus la taxe d'hébergement
La boîte comprend un wrap, un cocktail de légumes, un biscuit énergisant, une pomme et un mélange de noix.
La boîte comprend un wrap, un cocktail de légumes, un biscuit énergisant, une pomme et un mélange de noix.
La boîte comprend un wrap, un cocktail de légumes, un biscuit énergisant, une pomme et un mélange de noix.
La boîte comprend un wrap, un cocktail de légumes, un biscuit énergisant, une pomme et un mélange de noix.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!