Retraite en action - semaine 2

Prix par personne. ⚠️Si vous payez pour 2, n'oubliez pas d'inscrire 2 dans la quantité.

Inclus l'hébergement double du 26 au 30 juin inclusivement

Alimentation incluse du souper du 26 juin au déjeuner du 1er juillet (exclus tous les diners)

Inclus la taxe d'hébergement