Maison Trinitaire

Organisé par

Maison Trinitaire

Retraite en vélo - Chantal Robert

200 Bd Robert

Granby, QC J2H 0R2, Canada

Occupation simple salle de bain privée item
Occupation simple salle de bain privée
243,03 $

Inclus l'hébergement seul du 1 et 2 juillet inclusivement

Alimentation incluse du souper du 1er juillet au déjeuner du 3 juillet (exclus tous les diners)

Inclus la taxe d'hébergement

Occupation simple salle de bain mitoyenne item
Occupation simple salle de bain mitoyenne
238,89 $

Inclus l'hébergement seul du 1 et 2 juillet inclusivement

Alimentation incluse du souper du 1er juillet au déjeuner du 3 juillet (exclus tous les diners)

Inclus la taxe d'hébergement

Occupation double salle de bain privée item
Occupation double salle de bain privée
193,09 $

Prix par personne. ⚠️Si vous payez pour 2, n'oubliez pas d'inscrire 2 dans la quantité.

Inclus l'hébergement double du 1 et 2 juillet inclusivement

Alimentation incluse du souper du 1er juillet au déjeuner du 3 juillet (exclus tous les diners)

Inclus la taxe d'hébergement

Occupation double salle de bain mitoyenne item
Occupation double salle de bain mitoyenne
190,76 $

Prix par personne. ⚠️Si vous payez pour 2, n'oubliez pas d'inscrire 2 dans la quantité.

Inclus l'hébergement double du 1 et 2 juillet inclusivement

Alimentation incluse du souper du 1er juillet au déjeuner du 3 juillet (exclus tous les diners)

Inclus la taxe d'hébergement

Boîte à lunch Wrap au poulet item
Boîte à lunch Wrap au poulet
10 $

La boîte comprend un wrap, un cocktail de légumes, un biscuit énergisant, une pomme et un mélange de noix.

Boîte à lunch Wrap au jambon item
Boîte à lunch Wrap au jambon
10 $

La boîte comprend un wrap, un cocktail de légumes, un biscuit énergisant, une pomme et un mélange de noix.

Boîte à lunch Wrap aux oeufs item
Boîte à lunch Wrap aux oeufs
10 $

La boîte comprend un wrap, un cocktail de légumes, un biscuit énergisant, une pomme et un mélange de noix.

Boîte à lunch Wrap végan item
Boîte à lunch Wrap végan
11 $

La boîte comprend un wrap, un cocktail de légumes, un biscuit énergisant, une pomme et un mélange de noix.

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