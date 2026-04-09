Retraite en vélo - Chantal Robert

Prix par personne. ⚠️Si vous payez pour 2, n'oubliez pas d'inscrire 2 dans la quantité.

Inclus l'hébergement double du 1 et 2 juillet inclusivement

Alimentation incluse du souper du 1er juillet au déjeuner du 3 juillet (exclus tous les diners)

Inclus la taxe d'hébergement