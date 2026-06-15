Centre de spiritualité Manrèse

Offert par

Centre de spiritualité Manrèse

RETRAITE - Exercices spirituels et méditation zen (A 2026)

Inscription (non remboursable) item
Inscription (non remboursable)
50 $

Accueillir le souffle et la vie

Une retraite pour reprendre son souffle et plonger au cœur du silence, en alliant exercices spirituels et méditation zen.


Accessible à toutes et tous, l’initiation au zen est prévue en début de parcours. Alternance de temps de présentation, de réflexion personnelle et de méditation en groupe. Dans l’esprit de la retraite, les repas seront végétariens.


Animation : Danielle Dugas
Date: Du vendredi 27 novembre 19 h

au dimanche 29 novembre 15 h

Lieu : Centre de spiritualité des Ursulines,
20 rue des Dames-Ursulines, Québec (Loretteville)

Frais d’inscription : 50 $ (non remboursable)

Frais de la retraite : 380 $ (incluant chambre avec toilettes et douches à l’étage, repas, collations, animation)

0
Frais de la retraite
380 $

(incluant chambre avec toilettes et douches à l’étage, repas, collations, animation)

0
Souper du vendredi soir
32 $

Souper du vendredi soir chez les Ursulines

0

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!