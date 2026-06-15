RETRAITE - Exercices spirituels et méditation zen (A 2026)

Offert par
Accueillir le souffle et la vie
Une retraite pour reprendre son souffle et plonger au cœur du silence, en alliant exercices spirituels et méditation zen.
Accessible à toutes et tous, l’initiation au zen est prévue en début de parcours. Alternance de temps de présentation, de réflexion personnelle et de méditation en groupe. Dans l’esprit de la retraite, les repas seront végétariens.
Animation : Danielle Dugas
Date: Du vendredi 27 novembre 19 h
au dimanche 29 novembre 15 h
Lieu : Centre de spiritualité des Ursulines,
20 rue des Dames-Ursulines, Québec (Loretteville)
Frais d’inscription : 50 $ (non remboursable)
Frais de la retraite : 380 $ (incluant chambre avec toilettes et douches à l’étage, repas, collations, animation)
(incluant chambre avec toilettes et douches à l’étage, repas, collations, animation)
Souper du vendredi soir chez les Ursulines
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