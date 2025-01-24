Retraite femmes Mai25

Chambre individuelle avec un lit simple au 3e étage avec salle de bain partagée.
Le coût inclut tous les repas et collation ainsi que le matériel pour la fds.
Chambre partagée- lit simple
225 $
Chambre partagée avec 2 ou 3 autres femmes au 2e étage avec salle de bain dans la chambre. (Notez qu'il y a deux lits simples et 1lit queen par chambre)
Chambre partagée- lit simple
225 $
Chambre partagée avec 1 femme au 3e étage avec salle de bain partagée.
Chambre partagée- lit queen
245 $
Chambre partagée avec 2 ou 3 autres femmes au 2e étage avec salle de bain dans la chambre. (Notez qu'il y a deux lits simples et 1lit queen par chambre)
Chambre dortoir - lit du bas
195 $
chambre dortoir avec 4 à 6 femmes, avec salle de bain dans la chambre. Lit superposé, lit simple du bas
Chambre dortoir - lit du haut
175 $
chambre dortoir avec 4 à 6 femmes, avec salle de bain dans la chambre. Lit superposé, lit simple du haut
Sans hébergement
150 $
Participation sans hébergement.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!