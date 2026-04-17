Retraite jeunes adultes « Propager le feu »

Le prix de la retraite est de 150$. Pour le moment il y a uniquement la possibilité de payer des billets mensuels (six au total). Les billets réguliers à 150$ ouvriront en août 2026.





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