Église Gospelvie

Organisé par

Église Gospelvie

À propos de cet événement

Retraite jeunes adultes « Propager le feu »

100 Rue des Mésanges

Val-des-Sources, QC J1T 3M7, Canada

Billet mensuel
25 $

Le prix de la retraite est de 150$. Pour le moment il y a uniquement la possibilité de payer des billets mensuels (six au total). Les billets réguliers à 150$ ouvriront en août 2026.


⚠️ le lien inclut automatiquement un pourboire pour la plate-forme. Il faut sélectionner « Autre » et marquer 0$, pour payer les 25$

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