Retraite Oasis 2025

57 Chem. Papineau

Fulford, QC J0E 1S0, Canada

Chambre individuelle- Lit simple
275 $

Chambre individuelle avec un lit simple au 3e étage avec 2 salles de bain individuelles partagées.
Le coût inclut tous les repas et collation ainsi que le matériel pour la fds.

Chambre individuelle- Lit double
300 $

Chambre individuelle avec un lit double au 3e étage avec 2 salles de bain individuelles partagées.
Le coût inclut tous les repas et collation ainsi que le matériel pour la fds.

Chambre partagée- lit simple
225 $

Chambre partagée avec 2 ou 3 autres femmes au 2e étage avec salle de bain dans la chambre. (Notez qu'il y a deux lits simples et 1lit queen par chambre)
Le coût inclut tous les repas et collation ainsi que le matériel pour la fds.

Chambre partagée- lit simple 3e
225 $

Chambre partagée avec 1 femme au 3e étage avec salle de bain partagée.
Le coût inclut tous les repas et collation ainsi que le matériel pour la fds.

Chambre dortoir - lit du bas
175 $

chambre dortoir avec 4 à 6 femmes, avec salle de bain dans la chambre. Lit superposé, lit simple du bas
Le coût inclut tous les repas et collation ainsi que le matériel pour la fds.

Chambre dortoir - lit du haut
150 $

chambre dortoir avec 4 à 6 femmes, avec salle de bain dans la chambre. Lit superposé, lit simple du haut
Le coût inclut tous les repas et collation ainsi que le matériel pour la fds.

Sans hébergement
100 $

Participation sans hébergement.
Le coût inclut tous les repas et collation ainsi que le matériel pour la fds.

