Retraite pastorale : avril 2025

57 Chem. Papineau

Fulford, QC J0E 1S0, Canada

Accès à la retraite sans hébergement
CA$60
Ce billet donne accès à la formation et inclut tous les repas de la retraite pour un individu.
Chambre partagée avec salle de bain privé
CA$90
Cette chambre est au 2e étage de la Villa et contient deux à trois lits avec accès à une salle de bain privée. La chambre sera partagée avec d'autres invités de la retraite et inclut tous les repas de la retraite pour un individu. S'il y a des individus avec lesquels vous voulez partager votre chambre, veuillez inscrire leurs noms à la fin du formulaire, dans la section attitrée.
Chambre individuelle avec salle de bain commune
CA$120
Cette chambre est au 3e étage de la Villa et contient un lit avec accès à la salle de bain commune de l'étage et inclut tous les repas de la retraite pour un individu.
Chambre pour couple avec salle de bain commune
CA$150
groupTicketCaption
Cette chambre est au 3e étage de la Villa et contient un lit double avec accès à la salle de bain commune de l'étage et inclut tous les repas de la retraite pour deux individus.
Chambre pour couple avec salle de bain privée
CA$180
groupTicketCaption
Cette chambre est au 2e étage de la Villa et contient deux lits simples avec accès à une salle de bain privée et inclut tous les repas de la retraite pour deux individus.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing