RETRAITE POUR LES FAMILLES PASTORALES***MINISTERIAL FAMILY RETREAT

Orateur Invité: Dr. Élie Henry-Ancien Président de la Div. Inter-Américaine et Dir. Associé des Affaires Publiques et Libertés Religieuses à la Conférence Générale.

Profitez du programme complet et des activités principales.

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Guest Speaker: Dr. Élie Henry—Former President of the Inter-American Division and Associate Director of Public Affairs and Religious Liberty at the General Conference.

Check out the full program and main activities.