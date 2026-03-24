RETRAITE POUR LES FAMILLES PASTORALES***MINISTERIAL FAMILY RETREAT

Organisé par
À propos de cet événement
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Orateur Invité: Dr. Élie Henry-Ancien Président de la Div. Inter-Américaine et Dir. Associé des Affaires Publiques et Libertés Religieuses à la Conférence Générale.
Profitez du programme complet et des activités principales.
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Guest Speaker: Dr. Élie Henry—Former President of the Inter-American Division and Associate Director of Public Affairs and Religious Liberty at the General Conference.
Check out the full program and main activities.
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