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Église adventiste du septième jour – Fédération du Québec / Seventh-day Adventist Church - Quebec Conference

À propos de cet événement

Ventes fermées

RETRAITE POUR LES FAMILLES PASTORALES***MINISTERIAL FAMILY RETREAT

2603 Chem. du Parc

Orford, QC J1X 8C8, Canada

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Admission générale
Gratuit

Orateur Invité: Dr. Élie Henry-Ancien Président de la Div. Inter-Américaine et Dir. Associé des Affaires Publiques et Libertés Religieuses à la Conférence Générale.

Profitez du programme complet et des activités principales.

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Guest Speaker: Dr. Élie Henry—Former President of the Inter-American Division and Associate Director of Public Affairs and Religious Liberty at the General Conference.

Check out the full program and main activities.

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