Retraite sur la préparation à la mort 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Ce prix inclut les repas et les enseignements. Vous devez apporter votre literie (draps, taie d'oreiller et couvertures ou sac de couchage)
Ce prix inclut les repas et les enseignements. Vous devez apporter votre literie (draps, taie d'oreiller et couvertures ou sac de couchage)
Ce prix inclut les repas et les enseignements. Vous devez apporter votre literie (draps, taie d'oreiller et couvertures ou sac de couchage)
Ce prix inclut les repas et les enseignements. Vous devez apporter votre literie (draps, taie d'oreiller et couvertures ou sac de couchage)
Cette option n'est pas disponible aux campeurs en hiver. Ce prix inclut les repas, les enseignements et l'accès aux salles d'eau et à la maison à tous moments.
Montant pour passer de camping à chambre sans salle d'eau, pour une personne qui a déjà payé pour le camping.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!