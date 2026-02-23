Centre Paramita de bouddhisme tibétain du Québec

Organisé par

Centre Paramita de bouddhisme tibétain du Québec

À propos de cet événement

Retraite sur la préparation à la mort 2026

943 Rue Saint-Jean-Baptiste

Leclercville, QC G0S 2K0

Chambre privée avec salle d'eau
245 $

Ce prix inclut les repas et les enseignements. Vous devez apporter votre literie (draps, taie d'oreiller et couvertures ou sac de couchage)

Chambre partagée avec salle d'eau, par personne
205 $

Ce prix inclut les repas et les enseignements. Vous devez apporter votre literie (draps, taie d'oreiller et couvertures ou sac de couchage)

Chambre privée sans salle d'eau
215 $

Ce prix inclut les repas et les enseignements. Vous devez apporter votre literie (draps, taie d'oreiller et couvertures ou sac de couchage)

Chambre partagée sans salle d'eau, par personne
190 $

Ce prix inclut les repas et les enseignements. Vous devez apporter votre literie (draps, taie d'oreiller et couvertures ou sac de couchage)

Billet pour campeur ou logement ailleurs
150 $

Cette option n'est pas disponible aux campeurs en hiver. Ce prix inclut les repas, les enseignements et l'accès aux salles d'eau et à la maison à tous moments.

Balance à payer (différence manquante)
40 $

Montant pour passer de camping à chambre sans salle d'eau, pour une personne qui a déjà payé pour le camping.

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