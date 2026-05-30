Thèsez-vous

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Retraite urbaine - 28 au 30 mai 2026 - Veux-tu un lunch?

Sandwich végan
10,06 $

Sandwich à l’aubergine, olive, oignon vert et basilic sur Focaccia

Préparé par Petites-Mains

Prix : 8,75$ avant taxes, TPS (5%) 0,44$ TVQ (9,975%) 0,87$

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Sandwich aux oeufs
10,06 $

Sandwich aux œufs, tomates, laitue, mayonnaise sur pain brioché au sésame

Préparé par Petites-Mains

Prix : 8,75$ avant taxes, TPS (5%) 0,44$ TVQ (9,975%) 0,87$

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Sandwich au poulet
12,36 $

Sandwich au poulet shish taouk, navet mariné, laitue, tomates, oignons au sumac, mayonnaise à l’ail sur pita

Préparé par Petites-Mains

Prix : 10,75$ avant taxes, TPS (5%) 0,54$ TVQ (9,975%) 1,07$

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Salade vegan - Bol Fattouche
13,23 $

Bol Fattouche : base de couscous, laitue, tomates, concombres, radis, pita, pomme grenade, menthe, persil, oignons marinés au sumac.

Préparé par Petites-Mains

Prix : 11,50$ avant taxes, TPS (5%) 0,58$ TVQ (9,975%) 1,15$

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Ajouter des falafels dans ma salade (3)
7,48 $

Ajouter 3 falafels maison à la salade - Bol Fattouche

Préparé par Petites-Mains

Prix : 6,50$ avant taxes, TPS (5%) 0,33$ TVQ (9,975%) 0,65$

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