Retraite urbaine - 28 au 30 mai 2026 - Veux-tu un lunch?

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Sandwich à l’aubergine, olive, oignon vert et basilic sur Focaccia
Préparé par Petites-Mains
Prix : 8,75$ avant taxes, TPS (5%) 0,44$ TVQ (9,975%) 0,87$
Sandwich aux œufs, tomates, laitue, mayonnaise sur pain brioché au sésame
Préparé par Petites-Mains
Prix : 8,75$ avant taxes, TPS (5%) 0,44$ TVQ (9,975%) 0,87$
Sandwich au poulet shish taouk, navet mariné, laitue, tomates, oignons au sumac, mayonnaise à l’ail sur pita
Préparé par Petites-Mains
Prix : 10,75$ avant taxes, TPS (5%) 0,54$ TVQ (9,975%) 1,07$
Bol Fattouche : base de couscous, laitue, tomates, concombres, radis, pita, pomme grenade, menthe, persil, oignons marinés au sumac.
Préparé par Petites-Mains
Prix : 11,50$ avant taxes, TPS (5%) 0,58$ TVQ (9,975%) 1,15$
Ajouter 3 falafels maison à la salade - Bol Fattouche
Préparé par Petites-Mains
Prix : 6,50$ avant taxes, TPS (5%) 0,33$ TVQ (9,975%) 0,65$
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