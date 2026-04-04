Réunion Familiale LeVasseur · Vassaur — Ville de Québec 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Programme complet · Week-end complet · Visite guidée · Vin et fromage · Inauguration du monument · Chapelle des Ursulines · Dîner de gala de la Fête des Ancêtres · Musique folklorique · Le faiseur d'autel
Dîner de gala de la Fête des Ancêtres du samedi uniquement · Musique folklorique · Présentation du faiseur d'autel · Toast aux chandelles · Salle Trinité
Accueil du vendredi · Visite guidée à pied (nouveaux venus) · Réception Vin et Fromage · Offert par nos commanditaires · Gratuit grâce à nos commanditaires
Diffusion en direct sur YouTube · Présentation du faiseur d'autel et toast aux chandelles · Lien envoyé avant l'événement
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