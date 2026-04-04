Organisé par

L'association des Levasseur d'Amerique Inc.

À propos de cet événement

Réunion Familiale LeVasseur · Vassaur — Ville de Québec 2026

1034 Rue Saint-Jean

Québec, QC G1R 1R6, Canada

Le Grand Retour
150 $

Programme complet · Week-end complet · Visite guidée · Vin et fromage · Inauguration du monument · Chapelle des Ursulines · Dîner de gala de la Fête des Ancêtres · Musique folklorique · Le faiseur d'autel

La Fête des Ancêtres
60 $

Dîner de gala de la Fête des Ancêtres du samedi uniquement · Musique folklorique · Présentation du faiseur d'autel · Toast aux chandelles · Salle Trinité

Le Bienvenu
Gratuit

Accueil du vendredi · Visite guidée à pied (nouveaux venus) · Réception Vin et Fromage · Offert par nos commanditaires · Gratuit grâce à nos commanditaires

Les Voyageurs Virtuels
Gratuit

Diffusion en direct sur YouTube · Présentation du faiseur d'autel et toast aux chandelles · Lien envoyé avant l'événement

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