Réveillon de la Grande Famille Domrémy

En plus de vous donner accès à la soirée, vous contribuez! En effet, suite aux commentaires reçus l’an dernier, voici une façon simple de s'impliquer financièrement au bon déroulement de la soirée. Votre contribution servira à couvrir des achats comme le buffet, le café et divers articles nécessaires à l’événement.



Veuillez noter qu’aucun reçu de don ne sera émis, puisque les sommes recueillies seront utilisées directement pour supporter ces achats. Toutefois, vous pouvez faire un don supplémentaire (plus tard dans la transaction) et la différence vous permettra de bénéficier des avantages fiscaux.