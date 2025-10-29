Réveillon de la Grande Famille Domrémy

Organisé par
À propos de cet événement
⚠️Vous ne pouvez pas acheter un billet au nom d'une autre personne.⚠️ Le billet est gratuit. Toutefois, vous pouvez laisser un don si vous le souhaitez!
En plus de vous donner accès à la soirée, vous contribuez! En effet, suite aux commentaires reçus l’an dernier, voici une façon simple de s'impliquer financièrement au bon déroulement de la soirée. Votre contribution servira à couvrir des achats comme le buffet, le café et divers articles nécessaires à l’événement.
Veuillez noter qu’aucun reçu de don ne sera émis, puisque les sommes recueillies seront utilisées directement pour supporter ces achats. Toutefois, vous pouvez faire un don supplémentaire (plus tard dans la transaction) et la différence vous permettra de bénéficier des avantages fiscaux.
