Réveillon du jour de l'an 2025 - Rue Du Marché (Forfait Intérieur)

Salaberry-de-Valleyfield, QC J6T 1P2, Canada
Forfait Country
Ambiance western, musique country, danse en ligne et vibe chaleureuse.
(18 ans et plus)
accès de 18 h à 3 h)
Ce que le forfait comprend :
1 verre de mousseux offert pour célébrer le passage à la nouvelle année
Buffet après le décompte, inclus pour tous les détenteurs de billets
Animation et musique dans chaque établissement selon leur thématique
Forfait Lounge & Golf
Atmosphère relax haut de gamme, écrans, simulateur, cocktails et style.
(18 ans et plus)
accès de 18 h à 3 h)
Ce que le forfait comprend :
1 verre de mousseux offert pour célébrer le passage à la nouvelle année
Buffet après le décompte, inclus pour tous les détenteurs de billets
Animation et musique dans chaque établissement selon leur thématique
Forfait Danse
Piste en feu, DJ, lumières et énergie jusqu’au petit matin.
(18 ans et plus)
accès de 18 h à 3 h)
Ce que le forfait comprend :
1 verre de mousseux offert pour célébrer le passage à la nouvelle année
Buffet après le décompte, inclus pour tous les détenteurs de billets
Animation et musique dans chaque établissement selon leur thématique
Forfait Ludique
Jeux de société, Karaoke et fun garanti entre amis.
(18 ans et plus)
accès de 18 h à 3 h)
Ce que le forfait comprend :
1 verre de mousseux offert pour célébrer le passage à la nouvelle année
Buffet après le décompte, inclus pour tous les détenteurs de billets
Animation et musique dans chaque établissement selon leur thématique
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!