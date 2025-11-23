Réveillon du jour de l'an 2025 - Rue Du Marché (Forfait Intérieur)

Rue du Marché

Salaberry-de-Valleyfield, QC J6T 1P2, Canada

La Factrie
25 $
Disponible jusqu'au 31 déc.

Forfait Country

Ambiance western, musique country, danse en ligne et vibe chaleureuse.


(18 ans et plus)

accès de 18 h à 3 h)

Ce que le forfait comprend :

1 verre de mousseux offert pour célébrer le passage à la nouvelle année

Buffet après le décompte, inclus pour tous les détenteurs de billets

Animation et musique dans chaque établissement selon leur thématique

Le Caddie
25 $
Disponible jusqu'au 31 déc.

Forfait Lounge & Golf

Atmosphère relax haut de gamme, écrans, simulateur, cocktails et style.


(18 ans et plus)

accès de 18 h à 3 h)

Ce que le forfait comprend :

La Baraque
25 $
Disponible jusqu'au 31 déc.

Forfait Danse

Piste en feu, DJ, lumières et énergie jusqu’au petit matin.


(18 ans et plus)

accès de 18 h à 3 h)

Ce que le forfait comprend :

Le Joker Pub Ludique - Valleyfield
25 $
Disponible jusqu'au 31 déc.

Forfait Ludique

Jeux de société, Karaoke et fun garanti entre amis.


(18 ans et plus)

accès de 18 h à 3 h)

Ce que le forfait comprend :

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!