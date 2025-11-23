Réveillon du jour de l'an 2025 - Rue Du Marché (Forfait Intérieur)

Forfait Country

Ambiance western, musique country, danse en ligne et vibe chaleureuse.





(18 ans et plus)

accès de 18 h à 3 h)

Ce que le forfait comprend :

1 verre de mousseux offert pour célébrer le passage à la nouvelle année

Buffet après le décompte, inclus pour tous les détenteurs de billets

Animation et musique dans chaque établissement selon leur thématique