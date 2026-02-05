Maison du développement durable

Organisé par

Maison du développement durable

À propos de cet événement

Ré/volution : S’ancrer dans le changement

50 Rue Sainte-Catherine O

Montréal, QC H2X 3V4, Canada

Tarif régulier
150 $

Billet – Expérience complète (après-midi + soirée)

Accès à l’après-midi expérientiel et à la soirée festive.
Une immersion complète pour se recentrer, clarifier sa direction et célébrer ensemble ce qui émerge.
Inclut tous les ateliers, les espaces collectifs, la fresque artistique et les moments de connexion.

Billet soirée seulement
35 $

Billet – Soirée seulement

Accès à la soirée festive (18 h à 21 h).
Un moment de connexion, de création collective et de célébration en mouvement.
Inclut la fresque artistique, le réseautage conscient et les espaces de partage.

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