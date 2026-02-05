Ré/volution : S’ancrer dans le changement

Organisé par
À propos de cet événement
Accès à l’après-midi expérientiel et à la soirée festive.
Une immersion complète pour se recentrer, clarifier sa direction et célébrer ensemble ce qui émerge.
Inclut tous les ateliers, les espaces collectifs, la fresque artistique et les moments de connexion.
Accès à la soirée festive (18 h à 21 h).
Un moment de connexion, de création collective et de célébration en mouvement.
Inclut la fresque artistique, le réseautage conscient et les espaces de partage.
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