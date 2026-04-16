Rêvons en cœur - Le Cœur de St-Denis 2026

Gratuit pour les 18 ans et moins

________________________________________

Zeffy propose une contribution VOLONTAIRE lors des achats en ligne. Il est tout à fait possible de la retirer en cliquant sur le menu déroulant dans la partie "récapitulatif".

Ce ne sont donc pas des frais de transaction, mais bien un appui que vous offrez à Zeffy et, par le fait même, à tous les organismes qui utilisent cette plateforme, dont le Comité culturel. Pensez-y avant de retirer votre contribution :)





Vous serez aussi invité à faire un don du montant de votre choix au Comité culturel directement. Ce don est également optionnel.