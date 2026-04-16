Comité culturel de Saint-Denis-de-Brompton

Organisé par

Comité culturel de Saint-Denis-de-Brompton

À propos de cet événement

Rêvons en cœur - Le Cœur de St-Denis 2026

1510 QC-222

Saint-Denis-de-Brompton, QC J0B 2P0, Canada

Admission générale
20 $

Gratuit pour les 18 ans et moins

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Ce ne sont donc pas des frais de transaction, mais bien un appui que vous offrez à Zeffy et, par le fait même, à tous les organismes qui utilisent cette plateforme, dont le Comité culturel. Pensez-y avant de retirer votre contribution :)


Vous serez aussi invité à faire un don du montant de votre choix au Comité culturel directement. Ce don est également optionnel.

18 ans et moins
Gratuit

Gratuit pour les 18 ans et moins. Une pièce d'identitée pour être demandée à la porte afin de vérifier l'âge de la personne.

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