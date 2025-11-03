Revue annuelle de Patinage Victoriaville 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Notez qu'il n'y a aucun frais ajouté, ni taxes. Vous pouvez décidez de conserver ou retirer le don à la plateforme Zeffy.
Vous pouvez transférer les billets électroniques achetés par courriel.
Les billets électroniques peuvent être scannés à l'entrée via votre appareil mobile ou papier. Veuillez noter que les billets imprimés ne doivent pas être pliés sur le code QR.
Merci!
Notez qu'il n'y a aucun frais ajouté, ni taxes. Vous pouvez décidez de conserver ou retirer le don à la plateforme Zeffy.
Vous pouvez transférer les billets électroniques achetés par courriel.
Les billets électroniques peuvent être scannés à l'entrée via votre appareil mobile ou papier. Veuillez noter que les billets imprimés ne doivent pas être pliés sur le code QR.
Merci!
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!