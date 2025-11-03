Revue annuelle de Patinage Victoriaville 2026

Notez qu'il n'y a aucun frais ajouté, ni taxes. Vous pouvez décidez de conserver ou retirer le don à la plateforme Zeffy.



Vous pouvez transférer les billets électroniques achetés par courriel.



Les billets électroniques peuvent être scannés à l'entrée via votre appareil mobile ou papier. Veuillez noter que les billets imprimés ne doivent pas être pliés sur le code QR.



Merci!