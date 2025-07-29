REx-Fluvius : Première édition

Organisé par
À propos de cet événement
Comprend un accès aux conférences sur les 2 jours, les repas du midi, et une consommation gratuite pour le 5 à 7 organisé le 18 novembre 2025. Le prix du billet comprend aussi un accès aux rediffusions à la fin de l'événement. Ce billet est nominatif.
Ce billet inclut la connexion aux conférences durant les deux jours sur Zoom ainsi que l’accès aux rediffusions de l’événement. Ce billet est nominatif.
Comprend l'accès aux conférences du 18 novembre uniquement, incluant le repas du midi et une consommation gratuite pour le 5 à 7 de la même journée. Le prix du billet comprend aussi un accès aux rediffusions à la fin de l'événement. Ce billet est nominatif.
Comprend l'accès aux conférences du 19 novembre uniquement, incluant le repas du midi. Le prix du billet comprend aussi un accès aux rediffusions à la fin de l'événement. Ce billet est nominatif.
